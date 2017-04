ಹೊಸ ಪಯಣದ ಆಶಾಕಿರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬ್

ನಡೆಯಲಾಗದೆ, ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕ ಕೂತು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗದೆ ಕುಳಿತವರಿಗೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ, ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಿದೆ. ಏನಿದು ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇದರ ಉಪಯೋಗವೇನು?

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 11:54 [IST]

English summary

Kickstart cabs a taxi service which is exclusively for physically disables has started in Bengaluru. This is really a new ray of hope for the people who are unable to walk.