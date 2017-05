ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಹೇಗೆ?

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಗದು ಇಲ್ಲವೇ ಡಿ.ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಷ್ಟೇ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೇ 30ರೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ರಿಬೇಟ್ ಕೂಡಾ ಇದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

How to pay BBMP Property Tax Online? : Bruhat Bangalore Mahanagara Palike (BBMP) made it easy to pay property tax by using their online system. How to pay property tax, here is procedure.