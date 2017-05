ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐ ಆಯುಧ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ಈಗ ಹಳೆಯದಾಯಿತು. ಐಚೇಂಜ್ ಸಿಟಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಕೂಡಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಯೋಧರಾಗಬಹುದು.

English summary

Bangalore Traffic Police in collaboration with ichangemycity.com launches Public Eye! Spotted a traffic violation? Take a picture/video of the erring vehicle along with its number plate and post it on Public Eye. Download the App now and be a traffic warrior!