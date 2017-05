ಸಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಪ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ(ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

English summary

BBMP Sahaaya (Help) is an easy and user friendly citizen centric Service interface, serves as one central system to report grievance across 20+ departments like Road Infrastructure, Waste Management, Building Plans, Tax and Revenue departments, Health, Pest & Animal Control etc