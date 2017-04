ಗಾಯಕ ಯೇಸುದಾಸ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವ ರಹಸ್ಯ

ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗಾಯಕ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 10:16 [IST]

English summary

How to get god's grace, secret disclosed by singer Yesudas at Bengaluru Ramaotsava music concert on Sunday