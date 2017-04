ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ದೂರು ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?

'ರೇಬೀಸ್ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಯಲ್ಲ...' ಎಂಬ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀವು ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ.

Stray dogs are the major problem for Bangaloreans. After death of a two year old girl Anjali by stray dog bite, The people of Bengaluru are again started worrying about stray dogs. Here is some helpful informations to ged rid from such problems.