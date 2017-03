ಒಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟಿಪಿಕಲ್ ಖಾದ್ಯ, ನನ್ನ ಫೆವರಿಟ್ ತಿಂಡಿ, ಬಿಸಿಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ನಂತೆ ರಾತ್ರಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅದ್ಬುತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Bangalore, in India. It's strange how cities at night all look so different 🇮🇳 https://t.co/4rZI3dbtYA #Proxima pic.twitter.com/noKbrJciOG

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 16:42 [IST]

English summary

How Namma Bengaluru looks at night from space station? French astronaut Thomas Pesquet shared a picture of Bengaluru at night, which he shot from the International Space Station (ISS). Many people have expressed their imagination on twitter. ಶಿಶಿರದಲ್ಲಿ ಉದುರಿಬಿದ್ದ ಎಲೆಯಂತೆ ಇರುಳಿನ ಬೆಂಗಳೂರು!