ಕ್ಲಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಗೆ ಹೊಡೆತ, ಪಂಚೆ ಜುಬ್ಬಾಕ್ಕೆ ಓಕೆ!

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಲಬ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಶಾಸಕರಿಗಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕ್ಲಬ್ ಈ ವರ್ಷವೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಸದನ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 16:15 [IST]

English summary

House committee on functioning of clubs across the state today submitted its recommendations which include relaxation of dress code, a cap on membership fee and mandatory infrastructure and so on.