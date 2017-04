ನಂಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದಿ ಬಳಕೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 4: ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದೇನು ಹಿಂದಿ ಪ್ರೇಮ, ಅದೇಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ಅಂತೀರಾ? ನಂಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಯಾಚಿಸುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ವೊಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಎಲ್ ಇ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನದ ಪರಮಾವಧಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.[ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ಸ್ಟಾಲಿನ್]

ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ. ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಡಬೇಡಿ

-ಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ 56 ಇಂಚ್

This is called "Height of Shamelessness" @BJP4Karnataka @CTRavi_BJP Can you tell us how Hindi is related to Karnataka. #StopHindiChauvinism pic.twitter.com/MT34lXi8nW