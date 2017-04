ರೇಣುಕಾಂಬಾ ಎಂಬುವರು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಏಕಸದಸ್ಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ.

English summary

Karnataka High court on Wednessday (April 5, 2017) stayed the recruitments by Karnataka Public Sevice Commision (KPSC) for 362 Gazetted Probessioneries vaccanies of 2011.