ಸ್ಕೈ ಬಾರ್ ದಾಂಧಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ

2014ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ, ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 16:17 [IST]

English summary

High court rejects the plea filed by MLA Vijayananda Kashappanavar to cancel the case, in which he is facing the charges such as assaulting the duty police in 2014.