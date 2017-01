ಇಂದಿರಾನಗರದ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದಿರಾನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

High court bench today has stayed order to Open Street event scheduled to held at Indiranagar on Jan 15, 2017. Residents association of Indiranagar and Retd Police officer C Dinakar has filed PIL in High court against the event.