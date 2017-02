ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಜೈಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಶಶಿಕಲಾ

ಆಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

English summary

The list by Sasikala includes a western commode, home cooked food, walking space and 24 hours running water. The jail authorities however are ready to lodge her in a cell which will have a cot, television. She would also be provided with a helper. The jail authorities have however not considered the other demands as yet.