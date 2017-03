ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ?

ಆಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ...

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 11:30 [IST]

English summary

Sasikala Natarajan is in jail serving her sentence after being convicted in the disproportionate assets case. There has been a lot of talk about the kind of lifestyle she is leading in the Bengaluru central jail situated in Parappana Agrahara.