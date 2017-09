ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನತೆಯನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8: ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನಂತೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟವರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರ ಮಾನ ಉಳಿಸಿದ ಮಳೆರಾಯ!

ನಗರದ ಎಂಎಂ ಟೆಂಪಲ್, ಉದಯ ಟಿವಿ, ಬೆಳಕಲ್ ಹಳ್ಳಿ, ಸೋನಿವರ್ಲ್ಡ್, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ಜಯನಗರ, ಹನುಮಂತನಗರ, ಬಸವನಗುಡಿ, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಆಡುಗೋಡಿ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಪಿಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ, ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ, ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಮಡಿವಾಳ, ಮಾರುತಿ ವೃತ್ತ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ, ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೀರನ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Water Logging at many places including MG Road, Anil Kumble Jn, CTO, etc pic.twitter.com/oDejqkQP1D

ಮಳೆಯಿಂದ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಹನುಮಂತನಗರದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

@AddlCPTraffic @DCPTrEastBCP @ACP_TrafficEast Regulating traffic at water logging spot,kasthurinagar down ramp in raining heavly at 8-30 pm pic.twitter.com/Jeg8o5C9Tu