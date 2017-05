ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ-ಬಿರುಗಾಳಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು

Written by: ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 22:18 [IST]

English summary

Heavy rain and power cut in Bengaluru on Wednesday night.