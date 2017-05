ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾರ್ಮಿಕ

ತಿಗಳರಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರಿಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ 12 ಜನರ ತಂಡ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 11:31 [IST]

English summary

A man washed away while cleaning a drain in Raja Kaluve at Bengaluru due to heavy rain in last night. Search operation is on for Shanthakumar who washed away in last night.