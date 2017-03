ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ವರುಣ ತಂದ ಅವಾಂತರಗಳು

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಾಂತರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 23:15 [IST]

English summary

Heavy rain brings Hazards in bengaluru city various areas on March 7th night.