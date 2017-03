ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದೆಂದು 34 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೂಡಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿದೆಯಾದರೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಇಇಬಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 9:32 [IST]

Karnataka High Court rejects plea against changes in answer script format Of SSLC. HC also suggested Karnataka Secondary Education Examination Board to take such decisions in the begining of the academic year.