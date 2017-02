ಜಯನಗರ ಸಬ್ಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಊಟ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ವ!

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಎರಡರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ಭರ್ಜರಿ ಬಫೆಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಊಟದ ಮೆನು, ಬೆಲೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮಗಾಗಿ..

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 16:03 [IST]

English summary

It's really treat to have food in Jayanagar Subz hotel. There is a buffet service. But surely paisa vasool and very good taste won't disappoint.