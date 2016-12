'ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಯಬೇಡಿ!'

ಈ ಸಂದೇಶದ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ... ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಹಾರಾಡಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ!

English summary

DO NOT invite BlrCityPolice to your new year parties - happy to be away from you, if you adhere to time & loud music guidelines.. This is the message sent by Bengaluru City Police to the people of Bangalore on the eve of New Year. Have a wonderful safe new year.