ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕನಸು ನನಸು: ಹಾಸನ -ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಹಾಸನ-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

5/Declared Yesvantpur,KSR Bengaluru,Bengaluru Cant and Krishnarajapuram stations as #DigiPay stations,100% #CashlessTransactions enabled pic.twitter.com/CpVYTd28Xp

1/Introduction of Train services on New Rail Line between Chikabanavar ( #Bengaluru ) to Hassan by Shri @sureshpprabhu https://t.co/q11RWPO0jg pic.twitter.com/LyzQwTnFNA

3/Escalating development:Dedicated new lifts,escalator on Yesvantpur station.Will enhance comfort for people #PromisesInMotion

4/Also inaugurated high speed Wi-Fi at KSR Bengaluru,Mysuru and Yesvantpur stations.Additions to #DigitalRail #PromisesInMotion

7/Also inaugurated passenger subway connecting all platforms at Mysuru station.Will provide convenience to people #PromisesInMotion pic.twitter.com/kUAKT07SNf

Story first published: Sunday, March 26, 2017, 13:06 [IST]

English summary

Union Minister Suresh Prabhu today flagged off Hassan-yeshwanthpur Bengaluru train. The direct line will reduce the distance between Bengaluru and Hassan from 259 km (via Arsikere) to 167 km.