ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ?!

ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುವುದು, ಹಗಲಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಅಪಾಯ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದೂ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಘಟನೆಯಿಂದ ದೃಢವಾಗಿದೆ!

English summary

A girl traveling with her friend in a bike has harassed by some unidentified men, who were riding vehicle in opposite direction. Localities and some auto drivers also supported them. The compliant has been registered in Chikkajala police station