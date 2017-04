ಪಂಡಿತ್ ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರುವಿಗೆ ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬನ್ನಿ

ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತ 'ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ'ವು ವಿಖ್ಯಾತ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಗಾಯಕ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ದಿವಂಗತ ಪಂಡಿತ್. ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರು ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ 'ಗುರುವಂದನಾ' ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

Story first published: Friday, April 7, 2017, 13:18 [IST]

English summary

Guru Vandana a Musical tribute to Padmabhushan QPt. Basavaraj Rajaguru by Geleyara Balaga on Saturday April 08, 2017 at Seva Sadan, Malleswaram, Bangalore. Pt. Basavaraj Rajguru (1917-1991) a prominent Indian Classical musician, Composer and Vocalist in Kirana Gharana.