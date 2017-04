ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸೋಕೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಹಲವು ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸೋಂಕಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳದ ಹತೋಟಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

English summary

The Agriculture department of Karnataka has introduced some guidelines to protect BT cotton crops. It requests cotton farmers to follow its rules to save their agricultural products.