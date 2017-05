ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಗೋರಕ್ಷಣೆಯ ಗೋಕ್ರಾಂತಿ

ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ #GouKranti ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗೋಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ. ಕಾಮಧೇನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಅಳಿಲುಸೇವೆಯಷ್ಟೆ.

Villagers can raise cows easily; even urbanites can at a cost lesser than that of raising a dog and almost with same space! #Abhayakshara

Let's implement these 7Sacred Steps in our homes,thereby render our minute contribution towards GouSeva! #BanGouHatya #GouKranti @tjain2016 pic.twitter.com/4X90PCCg8N

@HIMESH_SS @OneindiaKannada @PuranMalame1 @Putranbp @StrangerMitron @patnaikt @vivek_oberoi @PuneethRajkumar @27parims @shivuaDDa What else can V do other than #GiveUpAMeal 1Save IndigenousCow..?🤔 Here is the way..👇 Let's try2 implement these possible ways #GouKranti 5 pic.twitter.com/2erPvOpokG

English summary

The devotees of Ramachandrapr Math have again started an online campaign to save cows. They give 7 sugestions to follow voluntarily by every individual. Here are the twitter reaction about the 7 sugestions.