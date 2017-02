ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ 'ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಫಿಯಾ' ಪತ್ತೆದಾರ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್

ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಈವರೆಗೆ 50 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಲೇವಾರಿಯೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಂತೆ.

English summary

Benedict Jebakumar, a techie who has been picking up nails — purposely thrown onto the roads that lead to frequent punchers on this stretch is leaving the city.