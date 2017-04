ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಅಗತ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ನ ಮಹತ್ವದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Bengaluru city’s famous vegetable and fruits supplier HOPCOMS started its online service from today. In an experiment basis HOPCOMS plan to delivery things to doorsteps in Jayanagar and Indiranagar.