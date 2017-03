ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋಯಲಿದೆ ಉದ್ಯಾನನಗರಿ

ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಯಿಂದ ಐಟಿ ನಗರಿಯ ಜನರು ಕೊಂಚ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Garden city may get drench in rain, weather forecastreport says.