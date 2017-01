ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ಮಾಲ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಮಾಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 160 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರು ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಗಂಗಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ (ಜಿಟಿ ಮಾಲ್) ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಲ್ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ

English summary

Gangamma Thimmaiah World Mall next to Prasanna theatre at Magadi Road Bengaluru inaugurated on SundayJan 15).Cine lovers can watch movies from March 1 said owner and renowned exhibitor of Kannada Film Industry T Anandappa