5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಾಲಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಂಧುಗಳೇ ಅಂದಾಗ!

ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನು ಈ ಐದು ವರ್ಷ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನೋದನ್ನಾ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು 'ರೆಡ್ಡಿ' ಅನ್ನುವುದೇ ಕಾರಣ...ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಭಾಷಣ, ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಸಂಘದ ಸಮಾವೇಶ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Gali Janardhana Reddy is back to active mode. He attended Reddy Jana Sangha Conference recently and was able to address the huge gathering in front of many dignitaries, leaders from his community.