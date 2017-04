ವಾಟಾಳ್ ಸಂದರ್ಶನ, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ

ದೇಶದೆಲ್ಲಡೆ ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಸಿನಿಮಾಭಿಮಾನಿಗಳುಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ.

English summary

While the nation gears up to drown in the world of Baahubali, people in Karnataka may not get it to watch it, thanks to a statewide bandh call given by pro-Kannada organisations. The bandh call comes as a massive disappointment for fans but Vatal Nagaraj, the self-proclaimed flag bearer of Kannada pride says its all about the love for the land.