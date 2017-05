ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ತಿವಾರಿ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಮೇ 17ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ತಿವಾರಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಶನಿವಾರ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 16:04 [IST]

English summary

Friends of IAS Anurag Tiwari who was found dead in Lucknow on May 17, held a candle light march demanding a CBI investigation into his death. On Saturday, the borther of Tiwari wrote a letter to Prime Minister's office demanding a CBI enquiry into his death.