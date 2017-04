ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ತಿಲ್ಲ

ದಿವ್ಯಸ್ಪಂದನ ಅವರು ಕೂಡಾ ಕಮಲ ಪಕ್ಷ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಪಿಸುಪಿಸು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ತಾಯಿ ರಂಜಿತಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Former Mandya MP and Actress Ramya not joining BJP and will be active in Congress from May first week this is the news we got via tweets and replies from Ramya alias Divya Spandana.