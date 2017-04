ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಿವಿ ಗಿರಿ ಮನೆ ನೆಲಸಮ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ಮಾಧವನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಿವಿ ಗಿರಿಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆ ನೆಲಸಮವಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Former Indian president Varahagiri Venkata Giri commonly known as VV Giri’s Bengaluru house demolished. Few days back his house demolised, which was located in 1st block of Jayanagar near Madhavan Park.