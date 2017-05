ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುವೆ : ಬಾಂಬ್ ನಾಗ

ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೊಬ್ಬ ಜಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಾಂಬ್ ನಾಗ ಅಲಿಯಾಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Former corporator Nagaraj (Bomb Naga) releases another video alleging that a few senior policemen, including four IPS officers involved in a conspiracy against him. I will surrender in a 10 minutes if G Parameshwara agree to my conditions.