ಇದು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯೋ ಅಥವಾ ನೊರೆಯೋ!

ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನೊರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಬಿಬಿ ಎಂಪಿ ಮೇಯರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 11:40 [IST]

English summary

Foam in Bellandur lake in Bengaluru is becoming a serious problem to BBMP nowadays. The foam find here again.