ದೇವೇಗೌಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧ

ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ(ದೇವೇಗೌಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ)ದ ಬಳಿಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 31, 2017ಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಜಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 10:29 [IST]

English summary

The flyover near Kittur Rani Chennamma Circle (near Deve Gowda petrol bunk, Padmanabhanagar) is ready and will be inaugurated on January 21, 2017 by CM Siddaramaiah said Mayor G Padmavathi.