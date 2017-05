ಪ್ರವಾಹ ತಡೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ 61 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ

ನೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತುರ್ತು ಅವಘಡಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ 61 ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

English summary

Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) decided to start 61 new control rooms in all 61 sub divisions to manage all rain related problems in this monsoon season.