ಇನ್ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ!

ಕರುನಾಡ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ನಿದರ್ಶನ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

After my request Kempegowda Intl Airport have now started flight info details in #Kannada from today. My sincere thanks to DV Prasad, IAS. pic.twitter.com/51tHHZtY7o

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 17:49 [IST]

English summary

Now onwards Flight information will be available in Kannada at Kempegowda International airport, Bengaluru. Kannada Grahakara Koota had submitted a request to Dinesh Gundu Rao in 2016 April. KannadaGrahaka has thanked DV Prasad, IAS for making this happen.