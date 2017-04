ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಗೆ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಭಾಗ್ಯ!

ಎನ್ ಜಿಟಿಯ ಕಠಿಣ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಎನ್ ಜಿಟಿ ಹಾಕಿದ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.

English summary

With a one-month deadline to meet, civic agencies in Bengaluru have finally started cleaning up of the infamous Bellandur lake. After being rapped by the national green tribunal, civic authorities got into the cleaning act. After its officials submitted an unconditional apology to the National Green Tribunal, civic agencies in Bengaluru are finally taking up the cause of Bellandur lake seriously.