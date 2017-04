ಫುಡ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಕೋಣನಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್

ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ ನಡೆದು ಶಾದಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ ನಡೆದು ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಘಟನೆ ಕೋಣನಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Sunday, April 9, 2017, 11:53 [IST]

English summary

Fight over food serving, bride cancels marriage in Konanakunte, Bengaluru. A complaint filed by relatives of bride over the alleged brawl by groom Nagendra Prasad's relatives.