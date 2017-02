ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಕಣ್ರೀ

ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಹಣ ವಿಥ್ ಡ್ರಾಗೆ, ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ, ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದಿ

Story first published: Friday, February 10, 2017, 13:37 [IST]

English summary

Fake news circulating on Social media about bank charges. HDFC bank officer confirms, there is no instruction from RBI about charges on cash withdrawal.