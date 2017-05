ಮಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿ ನಕಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ

ಮಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ ನಕಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ ಪಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ನ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಜತೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ

Written by: ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Story first published: Monday, May 22, 2017, 14:37 [IST]