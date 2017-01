ಪ್ರವಾಸಿಗರೇ, ದೇವರ ಸ್ವಂತ ನಾಡನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು(ಜನವರಿ 12) ಬಿ2ಬಿ ರೋಡ್‍ಶೋಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

English summary

Kerala Tourism: Considering the uptick in inbound tourism from Bengaluru, the Department of Tourism, Government of Kerala is organizing B2B Roadshows in Bengaluru on 12th of January, 2017. The roadshow desires to attract city’s leading travel agents and tour operators, and showcase to them the best of ‘God’s own country’.