ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ-ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮುನಿಸು ತಗ್ಗಿಸಲು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಕೂಡಾ ವಿಫಲ

ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಭಣವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಾಠ ಹೇಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಕೂಡಾ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ.

English summary

The rift in the Karnataka unit of the Bharatiya Janata Party is out in the open and quite embarrassing with supporters of B S Yeddyurappa and K S Eshwarappa fighting it out in public. It is now learnt that even the Rashtriya Swayamsevak Sangh has failed in its very first attempt at patching up things in the BJP.