ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಉಚ್ಛಾಟಿಸಿ- ಗುಡುಗಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು

ಸಭೆ ನಡೆಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆಂದೂ ಇಂತಹ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 17:26 [IST]

English summary

“Rebels rally in the leadership of KS Eshwarappa was wrong. BJP leadership has to take disciplinary action on them,” said BJP leaders of Bengaluru in a press meet here in party head quarters, Malleshwaram.