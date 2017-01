ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕಿಕ್ ಔಟ್?

'ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್' ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಻ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕೆ.ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Vidhan Parishath Opposition leader K.S Eshwarappa may thrown out of BJP, regarding the ‘Rayanna Brigade’ feud between Yaddyurappa and Eshwarappa.