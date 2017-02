ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೊದಲ ಎಲಿವೇಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಎಲಿವೇಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲಿವೇಟರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 12:58 [IST]

English summary

In Pics : Inauguration of Elevator Trade Center, Elevator Rescue Vehicle by Home minister G Parameshwara at a Trade Center Byataranapura, Bengaluru