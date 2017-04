ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ...

ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ರಂಗೋಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪರೂಪದ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

Written by: ಗಗನ್ ಪ್ರೀತ್

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 28, 2017, 22:16 [IST]

English summary

Elephant show and movie festival on April 30th, 6.30 PM at Rangoli Metro Art centre, MG Road, Bengaluru.